Empfehlung - Aus der Hallenbad-Brandruine wird ein Gewo-Schmuckstück

Nordhorn. Wo drückt der Schuh beim sozialen Wohnungsbau in Nordhorn? Wie kommt die verstärkte Wohnbauförderung des Landes in der Kommune an? Gibt es von den Praktikern vor Ort Wünsche oder Verbesserungsvorschläge an den Programmen? Das waren Fragen, die Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt mit Reno Schütt, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH (Gewo), erörterte. Rundt war auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Gerd Will an die Vechte gekommen. Wie Will berichtete, war ihr Besuch schon seit länger geplant – unabhängig von den politischen Turbulenzen in Hannover und der vorgezogenen Neuwahl im Oktober.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/aus-der-hallenbad-brandruine-wird-ein-gewo-schmuckstueck-203144.html