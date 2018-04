Empfehlung - Aus Bebauungsplan Alemanniaplatz wird „Wohnen am Blankepark“

Nordhorn. Das neue Wohngebiet im Bereich der Blanke-Siedlung, in dem auf 55 Grundstücken zweigeschossige Stadtvillen, Einfamilienhäuser und Bungalows gebaut werden sollen, bekommt langsam ein Gesicht. Jetzt hat der Bebauungsplan 122 „Alemanniaplatz“ auch einen neuen Namen bekommen. In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses sprachen sich die Ratsmitglieder für die Umbenennung in „Wohnen am Blankepark“ aus und beauftragten die Verwaltung, auf Grundlage des städtebaulichen Entwurfs den Bebauungsplan zu erstellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/aus-bebauungsplan-alemanniaplatz-wird-wohnen-am-blankepark-233710.html