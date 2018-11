Auftritt mit Brachial-Humor: Bembers in der Kornmühle

Der selbst ernannte „Hardcore-Comedian“ präsentiert am Mittwoch, 5. Dezember, um 20 Uhr sein Programm „Alles muss raus“ in Nordhorn. Mit ausgestrecktem Mittelfinger will das fränkische Original auf den real existierenden Irrsinn unserer Zeit zeigen.