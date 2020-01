Empfehlung - Auffangen und begleiten bei Diagnose Krebs

Nordhorn Auffangen, informieren und begleiten – nach diesem Motto arbeitet der Verein „Frauenselbsthilfe nach Krebs“, um von der Krankheit betroffene Frauen zu unterstützen. „Das Auffangen ist dabei unser Hauptziel“, sagt Helga Hungeling. Die Nordhornerin ist seit zwei Jahren stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Niedersachsen/Bremen/Hamburg. In den landesweit 26 Gruppen, eine davon auch in Nordhorn, finden betroffene Frauen Halt nach der Diagnose, können sich über Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung informieren, etwa, was die neuesten Behandlungsmöglichkeiten angeht, oder in welche Krankenhäuser man gehen kann, und werden auch nach der Therapie begleitet. Zudem werden regelmäßig Vortragsveranstaltungen mit Fachreferenten organisiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auffangen-und-begleiten-bei-diagnose-krebs-338500.html