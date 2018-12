Empfehlung - Audi landet beim Überholen im Straßengraben

Nordhorn Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Lohner Straße in Fahrtrichtung Wietmarschen. Der Fahrer eines Passat und der hinter ihm fahrende Audi setzten gleichzeitig zum Überholen eines vor ihnen fahrenden Lkw an. Als der Audifahrer bemerkte, dass auch der Passat-Fahrer zum Überholen angesetzt hatte, bremste er kräftig, verzog das Lenkrad und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr ein Straßenschild um und kam im Straßengraben zum Stillstand. Dabei verletzten sich sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin leicht. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Feuerwehr konnte ihre Einsatzfahrt abbrechen, da sie nicht benötigt wurde. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/audi-landet-beim-ueberholen-im-strassengraben-269250.html