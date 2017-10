Empfehlung - Auch Landwirte wollen weniger Nitrateintrag

Nordhorn. Der Bericht der Bundesregierung an die EU-Kommission ist eindeutig: An 28 Prozent der berücksichtigten Grundwassermessstellen in Deutschland wird der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter überschritten. Zu viel Stickstoff gefährdet die Qualität des „Lebensmittels Nummer eins“. In Niedersachsen stuft Umweltminister Stefan Wenzel mehr als die Hälfte seines Landes als „in einem schlechten Zustand“ ein. Insbesondere in Regionen mit Intensivtierhaltung und Ackerbau steigt der Nitratgehalt im Grundwasser. Überschritten wird der 50-Milligramm-Wert auch an vier Messpunkten in der Grafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auch-landwirte-wollen-weniger-nitrateintrag-210568.html