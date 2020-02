Empfehlung - Auch Grüne lehnen Vermietung der Alten Weberei an AfD ab

Nordhorn Wie bereits die CDU spricht sich auch die Fraktion von Bündnis ’90/Die Grünen klar gegen eine Vermietung der Alten Weberei an die AfD für ihren Landesparteitag aus. Sie will in der Ratssitzung am kommenden Donnerstag das Thema zusätzlich auf die Tagesordnung nehmen und hofft dazu auf die Zustimmung der anderen Fraktionen sowie eine entsprechend klar ablehnende Stellungnahme des gesamten Rates, der AfD die Halle zu überlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auch-gruene-lehnen-vermietung-der-alten-weberei-an-afd-ab-343560.html