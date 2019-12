Empfehlung - Auch die Cowboys von der Waterkant feiern Weihnachten

Nordhorn Country-Time in der Alten Weberei: Während sich die ersten, an ihren Cowboyhüten erkennbaren, Besucher des Truck Stop-Konzerts im weihnachtlich geschmückten Biergarten mit Bratwurst und Glühwein stärken, erklingen aus den Außenlautsprechern legendäre Country-Hits wie der „Folsom Prison Blues“ von Johnny Cash: „I shot a man in Reno / just to watch him die“. Diese Art düsterer, von Revolverhelden und psychopathischen Killergestalten bevölkerter Country & Western-Songs war allerdings nie die Sache der bereits 1973 in Hamburg gegründeten Band „Truck Stop“, die den viel harmloseren, gewaltfrei daherkommenden, bundesdeutschen Wilden Westen entdeckten. Truck Stop singen von Truckern, die ihr Heimweh mit Countrysongs von Hank Snow und Charlie Pride lindern. Von Tramps, die an Autobahnraststätten von schönen Frauen aus dem fernen Schwabing aufgegriffen werden, die in einem roten Porsche durch die Nacht driften. Von Nachtschwärmern, die auf der Suche nach einem letzten Bier die Kneipen und Bars ihrer Heimatstadt Hamburg durchstreifen. Von tanzlustigen Cowgirls wie der „Hillybilly Country Lilly“, die zum Square Dance einladen. Von Männern, die ihr kleines Glück bei Bier, Grillwurst und dem gemeinsamen Fußballgucken am Wochenende finden. Von hart arbeitenden Menschen, die sich schon montags nach freitäglichen Vergnügungen und AC/DC-Hören sehnen. Alle vereint in einer Sehnsucht nach dem so fernen wie wilden Westen, der in Songs wie „Louisiana Lady“, „Old Texas Town“ und einem „Arizona, wo es schon zum Frühstück blaue Bohnen gibt“ besungen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/auch-die-cowboys-von-der-waterkant-feiern-weihnachten-335832.html