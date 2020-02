Empfehlung - Atelier Sägemühle zeigt Ausstellung von Frauke Weldin

Nordhorn Reduzierte Farben, diesige Landschaften, Wildgänse ganz weit oben in der Luft und vereinzelt vage erkennbare Menschen: Das sind Eindrücke aus der Ausstellung „andernorts“ von Frauke Weldin, die im Atelier Sägemühle in Nordhorn ausstellt. Zur Eröffnung fanden sich unlängst rund 60 Gäste in den Räumen der Sägemühle ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/atelier-saegemuehle-zeigt-ausstellung-von-frauke-weldin-343567.html