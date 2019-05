Artistik und Humor beim „Internationalen Straßenkulturfest“

Nordhorn Jeweils um 20 Uhr im Zirkuszelt auf dem Neumarkt sind renommierte Künstler bei den beliebten Varieté-Galaabenden zu sehen mit Magie, Artistik und Humor. Das sind sie:

Timothy Trust & Diamond Gedankenlesen, Bauchreden, Comedy und moderne Illusionen – für das Zauberduo Timothy Trust & Diamond ist das Unmögliche das Ziel und kein Ziel ist unmöglich.

Ein wahres Feuerwerk der Jonglage mit irrem Humor. Eine echte Steam-Roll-Show, die jedes Publikum dazu bringt, den Atem anzuhalten.

Markus Furnter

In einem atemberaubenden Tempo vollbringt der Ausnahme-Artist spektakuläre Kunststücke mit den Devilsticks, die dem Publikum noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Wolfgang Moser

Mit meisterhafter Zauberkunst und charmantem Witz stellt er die Wirklichkeit auf den Kopf und das immer ganz nah am Publikum.

Duo Minja

Ausnehmend graziös beeindruckt das „Duo Minja“ mit seiner oft überraschenden Performance an den doppelten Luftringen.

Leyer & Wagner

Die Kölner ziehen alle Register ihres musikalischen Könnens: Da werden unzählige Instrumente eingesetzt, die immer den richtigen Ton treffen – auch wenn zwei Songs von Klassik bis Pop, Swing bis Folk und Schlager bis Samba gleichzeitig erklingen.

Wer neugierig geworden ist, findet im Internet unter dem Link www.nordhorn.de/strassenkulturfest weitere Infos zu den Stars der Varieté-Galaveranstaltungen.

Kartenvorverkauf

Die begehrten Eintrittskarten für die Varieté-Gala-Abende des Straßenkulturfestes können auch in diesem Jahr zunächst telefonisch vorbestellt werden. Alternativ können sie später direkt im Modehaus Engbers erworben werden. Für alle Optionen gibt es gesonderte Kartenkontingente. Der Kartenpreis beträgt 23 Euro, GN-Card-Inhaber erhalten eine Ermäßigung von 2 Euro pro GN-Card (die Ermäßigung gilt für maximal zwei Karten).

Vorbestellung

Am Mittwoch, 19. Juni, ab 10 Uhr und ab 17 Uhr sind die Telefonhotlines im Kulturreferat zu erreichen, bis das jeweilige Vorverkaufskontingent an Karten erschöpft ist. Die Karten sind nur an diesem Tag und ausschließlich über die Hotline-Nummern reservierbar. Kartenreservierungen außerhalb der beiden Telefonhotline-Zeiten oder über andere Rufnummern der Stadt Nordhorn sind nicht möglich. Die Hotline-Nummern lauten: 05921 878200 oder 05921 878120.

Pro Anruf können maximal zehn Karten auf einmal reserviert werden. Die vorbestellten Karten müssen vom 21. bis 28. Juni im Modegeschäft Engbers in der Hauptstraße 10 in Nordhorn abgeholt werden. Nicht abgeholte Karten gehen anschließend mit ins Kontingent für den freien Kartenvorverkauf.

Freier Vorverkauf

Der freie Kartenvorverkauf startet am 10. August ab 9.30 Uhr exklusiv im Modegeschäft Engbers. Auch hier ist der Kartenverkauf auf zehn Karten pro Person beschränkt.

Familiengala

Bei der großen Familiengala am 30. August um 15 Uhr kommen auch die kleinen Fans des Festes auf ihre Kosten. Karten hierfür gibt es in Kürze zum Preis von 5,50 Euro bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen und online auf www.proticket.de.

„Umsonst und draußen“

Nicht nur bei den Galaveranstaltungen erwartet das Publikum wieder ein unterhaltsames Programm: Auch das große Straßenspektakel „umsonst & draußen“ und ein Rahmenprogramm machen am Sonnabend und Sonntag, 31 August und 1. September, jeweils von 13 bis 18 Uhr die ganze Innenstadt zur großen Showbühne.

Nähere Informationen dazu erfolgen rechtzeitig über die Medien, online auf www.nordhorn.de/strassenkulturfest sowie durch kostenlose Programmflyer. Diese sind in allen öffentlichen Einrichtungen erhältlich oder können über das Kulturreferat kostenlos angefordert werden.