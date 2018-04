„Art²“-Wanderausstellung jetzt im Nordhorner Kreishaus

Bis zum 24. April ist die Wanderausstellung „Art² – Gefunden in Deutschland“ im Foyer der Kreisverwaltung zu sehen. Schüler mit Migrationshintergrund thematisieren biografische Erfahrungen, die sie in ihren Heimatländern und in Deutschland gemacht haben.