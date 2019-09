Empfehlung - Arnulf Rating reist in eine „Welt der Manipulation“

Nordhorn Am Sonntag, 22. September, ist der Kabarettist Arnulf Rating zu Gast in der Alten Weberei. Um 20 Uhr präsentiert er sein aktuelles Kabarettprogramm „Tornado“ – eine „Reise in die Welt der Manipulation“, heißt es hierzu in einer Presseankündigung. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/arnulf-rating-reist-in-eine-welt-der-manipulation-317869.html