„Arbeitswelten“: Firmen werben in Nordhorn um Auszubildende

Nordhorn Mit einem für alle interessierten Gäste offenstehenden letzten Besuchertag ist am Sonntag die „7. Grafschafter Messe für Ausbildung und Beruf – Arbeitswelten 2019" in der „Alten Weberei" in Nordhorn zu Ende gegangen. Nach den beiden Fachtagen am Donnerstag und Freitag, bei denen sich insgesamt 4000 Schüler und angehende Schulabsolventen bei rund 75 ausstellenden Firmen über die dortigen Ausbildungsmöglichen und Arbeitsfelder informierten, waren es am Sonntag noch einmal etwa 800 Interessierte, die durch das Foyer und die Halle gingen.(...)