Empfehlung - „Arbeitsergebnisse 2019“ in der Sägemühle Nordhorn

Nordhorn Kalt ist es, wie sich das für den November gehört. Das Jahr ist bald rum und das bedeutet, dass die Ateliergemeinschaft Sägemühle traditionell wieder ihre „Arbeitsergebnisse 2019“ präsentiert. Betritt man die Gruppenausstellung in den Räumen der alten, mit Holz verkleideten Mühle, wird einem wohlig warm. Das liegt mitunter auch an den Werken, die die Künstler am Mühlendamm ausstellen. Bis zum 15. Dezember kann die Ausstellung besichtigt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/arbeitsergebnisse-2019-in-der-saegemuehle-nordhorn-329012.html