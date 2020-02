Arbeitsagentur will Frauen für MINT-Berufe gewinnen

Nordhorn In vielen Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) werden Fachkräfte dringend benötigt. „Warum nicht auch als Frau einen Beruf ergreifen, der beste Entwicklungsperspektiven bietet? Aber die Entscheidung, ob ein Studium in diesem Bereich das Richtige ist, fällt jungen Frauen nicht immer leicht“ heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Nordhorn. Judith Bräuer vom Niedersachsen-Technikum an der Hochschule Osnabrück informiert deshalb am Dienstag, 3. März, 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BIZ) am Stadtring 9–15 über Studienmöglichkeiten in MINT-Berufen. Unterstützt wird sie dabei von einer ehemaligen Teilnehmerin am Niedersachsentechnikum, Elaine Ellerbrok, die derzeit „European Mechanical Engineering Studies“ an der Hochschule Osnabrück studiert. Das Niedersachsen-Technikum ist ein Konzept für die Gewinnung des weiblichen MINT-Fachkräftenachwuchses in Wissenschaft und Wirtschaft. Es richtet sich an junge Frauen, die das Abitur an einem allgemeinbildenden Gymnasium oder einem beruflichen Gymnasium absolviert haben. Um interessierten Schulabsolventinnen einen umfassenden Einblick in diese Bereiche zu bieten, besteht das Technikum aus einer Kombination aus Praktikum und einem Schnupperstudium an einer Hochschule. Theorie und Praxis werden gleichermaßen vermittelt – so kann ein umfassendes Verständnis für die MINT-Fächer entstehen.

Alle Interessierten sind zu dieser kostenlosen Informationsveranstaltung eingeladen, die Veranstalter bitten jedoch um Anmeldung unter Telefon 05921 870-184. Weitere Informationen gibt es aufwww.arbeitsagentur.de.