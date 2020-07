Arbeitsagentur vergibt im Einzelfall persönliche Termine

Nordhorn Wie die Agentur für Arbeit in Nordhorn mitteilt, ist in Einzelfällen wieder eine Terminvergabe für persönliche Gespräche möglich. Voraussetzung ist, dass eine telefonische Klärung des Anliegens nicht möglich ist. „Ohne Termin ist der Zugang in das Gebäude ausgeschlossen“, erläutert Agenturleiter Achim Haming. „Der Schutz der Kunden und Kollegen hat für uns oberste Priorität. Diese Regelung gilt sowohl für die Hauptagentur in Nordhorn als auch für die Geschäftsstellen in Lingen, Meppen, Sögel und Papenburg. Die Gebäude dürfen nur mit einer Mund-Nase-Bedeckung betreten werden, selbstverständlich stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bei Bedarf erhalten die Besucher einen solchen Schutz am Eingang“, so Haming weiter. Die Beratungsgespräche finden in extra gekennzeichneten Bereichen statt. Im Regelfall werden Beratungen weiter telefonisch oder über Skype durchgeführt. „Vielen Kunden kommt es dabei durchaus entgegen, keine Anfahrtswege zur Arbeitsagentur auf sich nehmen zu müssen“, weiß Haming.

Telefonisch ist die Arbeitsagentur unter Telefon 05921 870900 und 0800 4555500 erreichbar. Der Arbeitgeber-Service ist unter Telefon 08004555520 für alle Arbeitgeber erreichbar.