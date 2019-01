Empfehlung - Arbeitsagentur: Leichter Anstieg der Arbeitslosenzahlen

Nordhorn Mit 6326 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 215 Personen beziehungsweise 3,5 Prozent mehr erwerbslos gemeldet als im Monat November. „Auch in diesem Jahr verzeichnen wir im Monat Dezember einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dies ist saisonbedingt und bewegt sich im Rahmen der vergangenen Jahre“, so Hans-Joachim Haming, Chef der Nordhorner Arbeitsagentur. „Insbesondere Männer sind hiervon besonders betroffen, da in vielen Außenberufen aufgrund der Witterung nur eingeschränkt gearbeitet werden kann. Der Arbeitsmarkt zeigt sich aber weiterhin erfreulich stabil. Erneut beenden wir das Jahr als die Region mit der geringsten Arbeitslosigkeit in ganz Niedersachsen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/arbeitsagentur-leichter-anstieg-der-arbeitslosenzahlen-275035.html