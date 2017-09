Empfehlung - Arbeiter lebensgefährlich verletzt

hi. Nordhorn. Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes an der Euregiostraße ist am Nachmittag in Nordhorn ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ist nach Angaben der Polizei beim Verladen von Hauselementen von einem LKW gefallen. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in eine Klinik nach Enschede geflogen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, besteht Lebensgefahr. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Neben dem Rettungshubschrauber waren die Polizei, ein Notarzt und ein Rettungswagen vor Ort im Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/arbeiter-lebensgefaehrlich-verletzt-209050.html