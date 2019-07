Empfehlung - Arbeiten auf Gildehauser Weg im Zeitplan

Nordhorn Seit dem 14. Juni verlegen die NVB Stromleitungen auf dem Gildehauser Weg. Dafür gilt zwischen „Blanke-Kreisel“ und Klarastraße stadteinwärts eine Einbahnstraßenregelung. Verkehrsteilnehmer können in Richtung Innenstadt in den Kreisverkehr einfahren, jedoch nicht aus dem Kreisel heraus in den Gildhauser Weg einbiegen. Stadtauswärts ist die Straße damit ab dem Kreisel gesperrt. Im folgenden dritten Bauabschnitt werden die Leitungen zwischen Klarastraße und Gerdastraße erneuert. Auch hier müssen Verkehrsteilnehmer weiter mit einer Teilsperrung rechnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/arbeiten-auf-gildehauser-weg-im-zeitplan-309492.html