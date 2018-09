Empfehlung - Arbeiten am Blanke-Kreisel: Mathildenstraße gesperrt

Nordhorn Auch im dritten Bauabschnitt werden die Wege für Fußgänger und Radfahrer verbessert. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Dafür wird in der Fahrbahnmitte eine neue Querungshilfe gebaut, teilt die Stadt Nordhorn mit. Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt sind für drei Wochen vorgesehen. Solange ist der Kreisverkehr an der Mathildenstraße für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Aus Richtung Bentheimer Straße kann die Mathildenstraße noch bis zur Höhe Monikastraße befahren werden. Wenn die Arbeiten an der Mathildenstraße abgeschlossen sind, wird die südliche Ausfahrt des Kreisverkehres dichtgemacht. Die viel genutzte Ein-und Ausfahrt zum Gildehauser Weg soll planmäßig ab dem ersten Oktober gesperrt werden. Auch hier wird an den Wegen für Radfahrer und Fußgänger gearbeitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/arbeiten-am-blanke-kreisel-mathildenstrasse-gesperrt-249675.html