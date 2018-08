Empfehlung - Anwohner wütend: Nebenstraße wird zu inoffizieller Umleitung

Nordhorn Eigentlich geht es in der Straße Zum Wellmer beschaulich zu. Die einspurige Straße ist bisher beinahe ausschließlich von Anliegern genutzt worden. Doch seitdem am nahegelegenen Hohenkörbener Weg an der Nordumgehung gebaut wird, ist es mit der Ruhe vorbei. „Ab fünf Uhr morgens kann man bei geöffnetem Fenster nicht mehr schlafen“, klagt Sandra Stöppelkamp über den Auto- und Schwerlastverkehr, der sich neuerdings zu Stoßzeiten durch die schmale Straße quält. Grund dafür ist der gesperrte Hohenkörbener Weg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/anwohner-wuetend-nebenstrasse-wird-zu-inoffizieller-umleitung-248448.html