Anwohner und Feuerwehr verhindern Großbrand

Nordhorn. Die Ortsfeuerwehr Nordhorn ist am Donnerstagabend zu einem Scheunenbrand auf einem Bauernhof am Hohenkörbener Weg in Nordhorn ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einem abgetrennten Bereich des Stalles, in dem Ferkel untergebracht waren, ein Feuer ausgebrochen. Anwohner waren schnell zur Stelle, bekämpften die Flammen mit dem Gartenschlauch und alarmierten die Feuerwehr. Durch das schnelle Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf den restlichen Stall verhindert werden. Zwei Ferkel starben, die weiteren fünf konnten gerettet werden. Weil die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf den ganzen Stall bestand, wurde Großalarm ausgelöst. Die Feuerwehr Nordhorn war mit 50 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/anwohner-und-feuerwehr-verhindern-grossbrand-215710.html