Empfehlung - Antisemitismus zeigt sich immer wieder in neuer Gestalt

gn Nordhorn.An die 70 Zuhörer lauschten in der Klosterkapelle konzentriert den Ausführungen des Referenten. Hartmut Lenhard vom „Forum Juden/Christen“, das zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte, zeigte in seiner Einführung auf, wie Antisemitismus sich wie ein Faden durch die abendländische Geschichte zieht, von der Antike über Luther hin zu den Verbrechen des Nationalsozialismus und weiter bis in unsere Zeit. Antisemitismus taucht aus verschiedenen Quellen auf und zeigt sich in immer neuer Gestalt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/antisemitismus-zeigt-sich-immer-wieder-in-neuer-gestalt-216637.html