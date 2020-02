Empfehlung - Anthony Strong Trio spielt Jazz im Kloster Frenswegen

Nordhorn Jüngst spielte das Anthony Strong Trio noch im Blue Note Jazzclub in Tokio und im Teatro Isabel la Católica im südspanischen Granada. Am Freitag, 20. März, führt der Weg der britischen Weltreisenden in Sachen Jazz ins Kloster Frenswegen nach Nordhorn. Bandleader, Sänger und Pianist Anthony Strong ist ein international gefragter Musiker mit großem Gespür für Rhythmus und Dynamik. Darüber hinaus gilt er als exzellenter Songwriter. Kritiker schwärmen: Anthony Strongs Gesang sei wie ein Atmen, und er spiele Klavier, wie er singt: eine Art Fünfuhrtee mit einem Schuss Whisky. Der Londoner Pianist und Sänger Anthony Strong erfüllt mit Leichtigkeit – dank Maßanzug und dandyhaftem Charme – die Rolle des klassischen Gentlemans.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/anthony-strong-trio-spielt-jazz-im-kloster-frenswegen-345388.html