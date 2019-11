Empfehlung - Anspruchsvolle Übung: Gebäudebrand und Vermisstenrettung

Nordhorn Bei einer geheimen Übung mussten 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Brandlecht zwei Menschen aus einem verqualmten Gebäude retten. Um 18.13 Uhr wurden die Rettungskräfte der Wehr am Freitagabend zu einem Gebäudebrand an der Otto-Hahn-Straße mit vermissten Personen gerufen. Das Szenario: In einer Halle eines Zeltbetriebes soll es bei Reinigungsarbeiten zu einer Verpuffung gekommen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/anspruchsvolle-uebung-gebaeudebrand-und-vermisstenrettung-331395.html