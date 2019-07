Empfehlung - Anke und Richard Baumeister zeigen „Spuren der Vielfalt“

Nordhorn Anke Baumeister bleibt in bewährter Manier abstrakt in ihrer Bildgestaltung, kräftig im Farbausdruck und stilsicher in der Komposition. Ob großformatig oder im Postkartenformat, Anke Baumeister schafft Bilderwelten von großer assoziativer Kraft. Ihre Bildsprache sagt sich los vom strengen Diktat geometrischer Formen und zeigt sich vielmehr naturalistisch beseelt. Blumig ohne Blütenpracht und in der Natur verwurzelt wirken ihre Ölgemälde wie abstrakte Aufnahmen farbintensiver Naturimpressionen. Diese „Replik eines Eindrucks“ bleibt keinesfalls in der Oberflächlichkeit möglicher Naturbeobachtungen verhaftet, vielmehr gewährt Anke Baumeister tiefe Einblicke in die Stimmungen und Atmosphären, die solche Natureindrücke auslösen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/anke-und-richard-baumeister-zeigen-spuren-der-vielfalt-305420.html