Empfehlung - Anke Strube und Helga Jansen stellen in Nordhorn aus

Nordhorn Zwei Künstlerinnen, die ganz unterschiedlich arbeiten, sind derzeit mit ihren Werken in den Räumen der Anwaltskanzlei Weßling-Kambach-Bitzer an der Sandstiege vertreten: Bis zum 3. Mai können die Bilder und Skulpturen von Anke Strube aus Lohne und Helga Jansen aus Emlichheim betrachtet werden. „Äpfel und Birnen“ ist die dritte Ausstellung im Rahmen des von Wolfgang Weßling ins Leben gerufenen Projekts „Künstler in der Grafschaft Bentheim“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/anke-strube-und-helga-jansen-stellen-in-nordhorn-aus-289024.html