Anhaltende Trockenheit: Feuerwehr löscht Waldbrand

Die Feuerwehr Nordhorn ist seit Sonntag gleich zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Unter anderem waren die Helfer am Montag gegen 17 Uhr bei einem Waldbrand in Klausheide gefordert. Zuvor hatte es auch am Vechtesee gebrannt.