Angriff auf Polizeibeamte beim Nordhorner Stadtpark

Nordhorn Am Montagnachmittag ist es im Bereich des Nordhorner Stadtparks zu einem Angriff auf mehrere Polizeibeamte gekommen. „Der 21-jährige Täter versuchte, nach mehreren Sachbeschädigungen und einem Fahrraddiebstahl zu fliehen, konnte aber durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden“, teilte die Pressestelle der Polizeiinspektion am Dienstag mit. „Im Laufe der Festnahme versuchte der Mann die Beamten durch Schläge und Tritte zu verletzen. Darüber hinaus bespuckte er sie. Mindestens ein Beamter wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurde der Beschuldigte in Polizeigewahrsam gebracht, wo ein Atemalkoholtest einen Promille-Wert von 1,53 ergab. Auf Grund eines möglichen Krankheitsbildes wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.“