Angler bringen mit Belüfter Sauerstoff in die Vechte

Nordhorn Um den zusätzlichen Sauerstoff in die Vechte zu bringen, wurde ein zwölf Meter langer professioneller Belüfter in den Fluss gelegt, der, angetrieben von einem landwirtschaftlichen Schlepper, das Flusswasser mit den für Fische lebenswichtigen Sauerstoff belüftet hat. Hintergrund der Aktion war ein Fischsterben im vergangenen Jahr, das in diesem Bereich mehrere Hundert Kilogramm Fische, letztlich wegen Sauerstoffmangels, verenden ließ.

Warum der Sauerstoffgehalt 2018 in den kritischen Bereich geraten ist, konnte damals nicht ermittelt werden. „Da wir in diesem Sommer eine ähnliche extreme Wetterlage wie im letzten Jahr haben, wollten wir präventiv tätig werden und den Fischen in der Vechte etwas Gutes tun“, sagt Matthias Bönemann, Vorsitzender des Sportfischervereins.

Die Sauerstoffaktion war mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises abgesprochen worden. Die Behörde hat angekündigt, durch zusätzliche Sauerstoffmessungen den Bereich der Vechte von Nordhorn bis Grasdorf im Auge zu behalten.