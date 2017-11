Angestellte erwischt Ladendieb auf frischer Tat

gn Nordhorn Eine Angestellte im Rewe-Markt an der Neuenhauser Straße in Nordhorn hat am Freitag um 20.40 Uhr einen von zwei gemeinsam agierenden Ladendieben gestellt. Laut Polizeimitteilung verlies der 42-jährige Mann aus Nordhorn mit seinem Begleiter und insgesamt neun Flaschen hochprozentigem Alkohol das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Der 42-jährige Lette konnte dabei von einer Mitarbeiterin festgehalten werden. Die zweite Person flüchtete unerkannt. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921 3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

