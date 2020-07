André Rieu bittet am 8. und 9. August ins Nordhorner Kino

Nordhorn Jeden Sommer gibt Walzerkönig André Rieu eine Reihe von Open Air-Konzerten in seiner wunderschönen Heimatstadt Maastricht in den Niederlanden. Über 150.000 Fans reisen extra aus allen Ecken der Welt an, um bei diesen Auftritten dabei zu sein. 2020 ist zwar alles ein bisschen anders – auf die Klänge von Rieu brauchen Musikbegeisterte allerdings nicht zu verzichten.

Denn: Am 8. und 9. August sind alle Fans eingeladen, „André Rieu – Magisches Maastricht: Musik, die uns verbindet“ auf der großen Kinoleinwand des Nordhorner UCI-Kinos zu erleben. Freuen dürfen sich die Zuschauer auf die Höhepunkte aus 15 Jahren Sommerkonzerten von André Rieu und seinem Johann Strauss Orchester in Maastricht, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Zusätzlich wird die TV-Moderatorin Andrea Ballschuh André Rieu zu seinen schönsten Erinnerungen an die Maastricht-Konzerte befragen und durchs Programm führen. Das Interview wird auf dem mittelalterlichen Stadtplatz von Maastricht aufgenommen, dem „Vrijthof“, auf dem sonst die Konzerte stattfinden.

Infos zum Ticketvorverkauf gibt es hier.