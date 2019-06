Andre Mülstegen verzichtet auf Mandat im Nordhorner Rat

Nordhorn Andre Mülstegen wird sein Ratsmandat zum 20. Juni niederlegen. Das hat der Lokalpolitiker nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. „Ich blicke mit Zufriedenheit zurück auf 23 Jahre aktive ehrenamtliche Ratsarbeit, in der ich die Stadt Nordhorn für die Bürgerinnen und Bürger mitgestalten durfte“, heißt es darin. Als Grund gibt er die verlorene Bürgermeisterwahl an: „Ich habe mit meiner Familie verabredet, dass 2019 nach der Bürgermeisterwahl der Zeitpunkt kommt, um über Veränderungen nachzudenken. Nach der nun verlorenen Bürgermeisterwahl ist für mich der Zeitpunkt gekommen, mein Mandat im Rat der Stadt Nordhorn zurückzugeben. Sein Engagement im Grafschafter Kreistag bleibe bestehen.

Mülstegen blickt auf seine 23-jährige Ratstätigkeit zurück: „Es gab viele kleinere und auch große Projekte, bei denen ich mich aktiv einbringen konnte: Zunächst die Konversion der Industrieflächen von Rawe und NINO als Mitglied und später Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, die Ansiedlung des Rawe-Ring-Centers, die Verwirklichung des NINO-Kompetenzzentrums, die Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und die Verwirklichung der Nordumgehung konnte ich mitgestalten. Diese stellen wichtige Meilensteine in der Entwicklung der Stadt Nordhorn dar. Die Planung des städtischen Hallenbades Delfinoh, die Weiterentwicklung der Hauptstraße, aber auch die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung in 2005 waren Projekte, bei denen ich mitwirken durfte.“

Andre Mülstegen war seit 2006 Vorsitzender der Ratsfraktion der CDU. Bereits vor einer Woche teilte er dem CDU-Stadtverbandsvorstand bei einer gemeinsamen Sitzung mit, dass er das Amt des Vorsitzenden mit sofortiger Wirkung niederlegt. Bis zu einer Neuwahl, die turnusmäßig nach den Sommerferien stattfindet, wollen seine beiden Stellvertreter Susanne Dittmann und Marc Gottschlag kommissarisch das Ruder in die Hand nehmen.

„Ich möchte die Intensität, mit der ich in den letzten Jahren und insbesondere im Vorfeld und während der Bürgermeisterwahl Politik betrieben habe, reduzieren, um mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben. Ich blicke in Dankbarkeit und nicht ganz ohne Wehmut auf 23 Jahre Ratsmitgliedschaft zurück. Mein Engagement und im Kreistag bleibt weiterhin bestehen“, teilt Mülstegen mit.