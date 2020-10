Weißt du, was Sehnsucht ist? Ein ganz heftiges Gefühl auf jeden Fall! Eines, was sich nicht einfach steuern lässt. Solange es Menschen gibt auf diesem Erdball, gibt es die Sehnsucht. Sie gehört zu unserem Menschsein dazu. Wo sie erstickt, da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Sehnsucht ist eine ungeheure Antriebsfeder im Alltag unseres Lebens. Das sagt Jörg Düselder, reformierter Pastor an der Alten Kirche am Markt in Nordhorn, in der Videoandacht auf GN-Online.