Empfehlung - Anbau eines Wohnhauses in Klausheide in Flammen

Nordhorn Die Nordhorner Feuerwehr ist am Montagabend gegen 18.40 Uhr zu einem Brand an der Flugplatzstraße im Stadtteil Klausheide gerufen worden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dort dichter Qualm aus dem Anbau eines Einfamilienhauses. Laut Feuerwehr brannte es in einer Küche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/anbau-eines-wohnhauses-in-klausheide-in-flammen-267140.html