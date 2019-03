Empfehlung - Amtsgericht: Vorbestrafter Vater muss ins Gefängnis

Nordhorn Für sechs Monate muss ein 28-jähriger Grafschafter ins Gefängnis. Das Amtsgericht Nordhorn unter dem Vorsitz von Richterin Nümann sah es als erwiesen an, dass er im Mai des letzten Jahres in der Blanke unbefugt einen unverschlossenen Pkw in Gebrauch genommen hatte, weil er nicht zu Fuß nach Hause gehen wollte, und zu guter Letzt noch neun Jugendfußbälle aus dem Kofferraum des Autos stahl.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/amtsgericht-vorbestrafter-vater-muss-ins-gefaengnis-285454.html