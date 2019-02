Empfehlung - Amprion-Trasse Gefahr für Nordhorner Wohnbaupläne?

Nordhorn Mit eine Änderung ihres Flächennutzungsplans will die Stadt die rechtliche Grundlage für neue Wohnbauflächen im Bereich Oorde/Südufer schaffen. Dazu hatte der Verwaltungsausschuss bereits am 15. Novembe 2017 die Einleitung der 100. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes 221 „Oorde Südufer" beschlossen. Ziel ist, in der Oorde langfristig in mehreren Abschnitten bis zu 300 neue Bauplätze zu schaffen.(...)