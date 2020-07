Nordhorn Für Freitag, 24. Juli, kündigt die Stadt Nordhorn Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Stromversorgung der Ampelanlage an der Kreuzung Euregiostraße/Neuenhauser Straße an. Aus diesem Grund wird die Anlage voraussichtlich von 9 bis 10 Uhr außer Betrieb sein.