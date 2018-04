Empfehlung - Ampel an Euregiostraße erneut ausgefallen

Nordhorn. Die „Problemampel“ an der Kreuzung Euregiostraße / Ootmarsumer Weg in Nordhorn ist am Sonntag erneut ausgefallen und derzeit außer Betrieb. Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich am Montagmorgen durchgeführt werden. Die Polizei werde, wenn die Einsatzlage dies zulasse, den Verkehr für die Schulkinder regeln, teilte die Polizei auf GN-Anfrage mit. Die Ampel fällt seit längerer Zeit immer wieder aus, daher soll sie demnächst grundlegend überprüft werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ampel-an-euregiostrasse-erneut-ausgefallen-232668.html