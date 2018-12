Empfehlung - Amnesty lädt ein zum Briefmarathon für Menschenrechte

Nordhorn Es sind Schicksale, die betroffen machen: Atena Daemi ist für ihr Engagement gegen die Todesstraße im Iran zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, Nonhle Mbuthuma aus Südafrika steht auf der Todesliste, weil sie für Landrechte kämpft: Amnesty International verurteilt diese Menschenrechtsverletzungen aufs Schärfste und setzt sich mit dem diesjährigen Briefmarathon für die Betroffenen ein. Auch viele Schüler aus der Grafschaft beteiligen sich an der Aktion. Der Marathon wird weltweit alljährlich zum Internationalen Tages der Menschenrechte gestaltet und läuft noch bis zum 23. Dezember. In den Briefen werden Regierungen aufgefordert, gewaltlose politische Gefangene freizulassen und Unrecht zu beenden. Zudem werden Solidaritätsnachrichten an Menschen verschickt, deren Rechte verletzt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/amnesty-laedt-ein-zum-briefmarathon-fuer-menschenrechte-269799.html