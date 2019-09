Empfehlung - Amnesty-Konzert mit „Hommage an Salvador Allende“

Nordhorn Unter dem Leitgedanken „Mit der Gitarre gegen den Faschismus – Eine Hommage an Salvador Allende“ wird Miquea einen musikalisch-politischen Abend gestalten und selbstverfasste Lieder vortragen. Der Musiker lebt seit vielen Jahren in Deutschland und wird die spanischsprachigen Texte seiner Werke auf Deutsch erläutern. Zeitlicher Anlass ist der Putsch in Chile 1973, der sich am 11. September zum 46. Mal jährt. Der Putsch markierte das Ende der dreijährigen Regierungszeit des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende und den Anfang der bis 1990 währenden Militärdiktatur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/amnesty-konzert-mit-hommage-an-salvador-allende-316807.html