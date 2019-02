Amnesty-Generalsekretär Beeko dankt Mitstreitern in Nordhorn

Mit einem Dank an die Mitstreiter in der Grafschaft und mutmachenden Worten für den Einsatz für Menschenrechte verband der Generalsekretär der deutschen Sektion von Amnesty International, Markus N. Beeko, seinen viel beachteten Vortrag in Nordhorn.