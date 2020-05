Ameland-Kinderbuch von Nordhorner neu aufgelegt

Nordhorn Das beim EWK-Verlag erstmalig erschienene Buch hat nun „Papierfresserchens MTM-Verlag“ übernommen. „Der EWK-Verlag hatte mir mitgeteilt, dass er seine Geschäftstätigkeit einstellt und keine neuen Auflagen mehr drucken lässt“, erklärt Meyer-Langenhoff. Da der Roman jedoch gut verkauft worden sei, habe er beschlossen, ihn zu überarbeiten und mit einem neuen Cover versehen zu lassen. Den Illustrator fand er in seinem Lehrerkollegium. René Levens hatte seinerseits begonnen, ein Kinderbuch zu verfassen, wobei er nicht nur den Text erstellte, sondern auch die Bilder zeichnete. Auf die Frage, ob er bereit sei, auch für die „Hexe“ ein Cover zu entwickeln, sagt er sofort zu. Die Zeichnungen im Text stammen von Meyer-Langenhoffs Töchtern Johanna und Antonia aus 2007.

„Geschrieben ist die ,Hexe Rixt van het Oerd‘ aus der Sicht der 12-jährigen Hannah, die mit ihrer Schwester, Eltern und Freunden drei Wochen auf der niederländischen Insel Ameland verbringt. Endlich keine Hausaufgaben mehr, morgens ausschlafen und jeden Tag an den Strand gehen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Auf der Fähre beobachten die Mädchen zwei merkwürdige Männer. Sie wirken unheimlich und sehen gar nicht wie Touristen aus. In Hollum, ihrem Ferienort, treffen die Mädchen die beiden wieder und beschließen, sie gemeinsam mit ihren Freunden zu beobachten. Ausgerechnet am Geheimversteck der Kinder in den Hollumer Dünen suchen die Männer nach einer wertvollen Galionsfigur. Aber warum gerade da? Und was hat die Figur mit der Rixt van het Oerd zu tun, der Hexe von Ameland? Die Kinder hoffen, durch einen Besuch im kleinen Museum in Buren Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Dabei machen sie eine erstaunliche Entdeckung“, beschreibt Meyer-Langhoff den Inhalt und meint: „Das Buch, in dem Mädchen und Jungen die Hauptrollen spielen, ist ein Ferien-Abenteuer wie es sein muss.“

„Die Hexe Rixt van het Oerd – Abenteuer auf Ameland“ ist im Papierfresserchens MTM-Verlag (ISBN 978-3-938175-29-3) erschienen und ist in allen Buchhandlungen und im Internet erhältlich.