Wo vor Corona Theater geprobt und vor rund 100 Besuchern gespielt wurde, wo Kleinkünstler das Publikum zum Toben brachten oder Musiker und Literaten ihr Können zeigten, läuft seit Mitte März so gut wie nichts mehr: Der Kulturbetrieb in der Kornmühle am Nordhorner Mühlendamm ist nach den Verordnungen zum Schutz vor Corona zurzeit untersagt. GN-Archivfoto: Konjer