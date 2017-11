Am Vechtesee in Nordhorn soll es „Weihnachtsleuchten“

Am Ufer des Vechtesees in Nordhorn soll es am 2. Dezember ein „Weihnachtsleuchten“ geben. Ein großer Tannenbaum soll dafür auf einem Schwimmponton auf den See gestellt werden. Beim Bootsclub soll dann auch Livemusik gespielt werden.