Empfehlung - Am Vechtesee erklingen wieder die Middewinterhörner

gn Nordhorn. Wie in den vergangenen Jahren wird die Middewinterhornbläsergruppe des Heimatvereins Brandlecht-Hestrup auch dieses Jahr zu Silvester wieder auf der Pyramide neben dem Kulturzentrum Alte Weberei in Nordhorn blasen. Am Sonntag, 31. Dezember, werden die Bläser ab 14 Uhr für 20 Minuten ihre Ruftöne erklingen lassen. Danach begibt sich die Bläsergruppe zum Vechtesee, um dort mit hoffentlich vielen Besuchern musikalisch auf das neue Jahr einzustimmen. „Die Zuhörer können um den Vechtesee wandern und sich an den traditionellen Ruftönen erfreuen“, teilen die Bläser mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/am-vechtesee-erklingen-wieder-die-middewinterhoerner-219857.html