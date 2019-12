Empfehlung - Am Tag nach Weihnachten: Die City erwacht zu neuem Leben

Nordhorn Drei Tage lang herrschte Ruhe in der Nordhorner Innenstadt – am Freitag „brummte“ es dann wieder. Viele Grafschafter und auch Auswärtige nutzten das sonnige Winterwetter, um nach den Weihnachtsfeiertagen mal wieder herauszukommen. Zahlreiche Bürger verknüpften den Bummel durch die City mit einem Einkauf – und tauschten so manchen Gutschein, der an Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum gelegen hatte, gleich ein. Auch das Umtauschgeschäft in den Ladenlokalen „blühte“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/am-tag-nach-weihnachten-die-city-erwacht-zu-neuem-leben-336752.html