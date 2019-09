Am Sonntag ist Sparkassentag im Tierpark Nordhorn

Nordhorn „Die Besucher erwartet in Kooperation mit dem Familienzoo ein buntes Aktions- und Bühnenprogramm“, versprechen die Veranstalter: „Familienfreundlich sind an diesem Tag die Eintrittspreise: Jeder Besucher zahlt bei Vorlage seiner Sparkassen-Card nur die Hälfte des regulären Eintrittspreises. Darüber hinaus gibt es einen Kaffee- oder Teegutschein.“

Entsprechend des Jubiläumsmottos „Wir für die Grafschaft – seit 150 Jahren!“ soll für kleine und große Besucher etwas dabei sein, kündigt Rolf Möller, Projektleiter des Jubiläums, an. Gerade für die kleinen Besucher hat man sich besondere Aktionen einfallen lassen: Auf der Sparkassen-Bühne singt Musiker Christian Hüser mit den jungen Besuchern Kinderlieder, Clown Georg präsentiert seine Zauberkünste. Bei erfolgreicher Bewältigung der Kinder-Rallye winkt den jungen Besuchern eine Überraschung am Slush-Eis-Stand des Tierparks. Neben einem Kinderschminken-Aktionsstand gibt es eine Hüpfburg für die Kleinen, die zudem mit Bauer Hinnerk Seile drehen und ein historisches Ringe-Werfen-Spiel durchführen können. Ponyreiten rundet das Angebot für die jungen Besucher ab.

Auch sportlich können sich die Gäste betätigen: Am Sparkassentag wird die überdimensionale Fußball-Dartswand des Kreissportbundes aufgebaut und von den Fußballern des Jugendleistungszentrums des SV Vorwärts betreut, die Bundesliga-Volleyballerinnen von Zweitligist Union Emlichheim präsentieren ihre Sportart und bieten den Besuchern ein Geschicklichkeitsspiel mit Softbällen und Luftballons.

Beeindruckende turnerische und tänzerische Darbietungen will der Turnverein Nordhorn mit über 50 Turnerinnen bieten. Zudem gibt es musikalische Unterhaltung: Die Band „Les Amis“ und Shanty Chor Wasserstadt Nordhorn treten auf.

Noch weitere Grafschafter Vereine und Institutionen werden vertreten sein. Am Lehrbienenhaus wartet der Kreisimkerverband. Dort erhalten die Besucher sogar ein Diplom, wenn sie das Bienenquiz richtig ausfüllen. Die Grafschafter Landfrauen zeigen, wie Apfelsaft traditionell hergestellt wird. Dieser kann vor Ort verkostet werden. Bei einer Fotoaktion können die Besucher in dem zum Fotostudio umgebauten Wohnanhänger „Camper Willy“ Aufnahmen von sich machen lassen und das Motiv direkt mit nach Hause nehmen.

Eine speziell für den Sparkassentag ausgearbeitete Tierpark-Tour bieten Tierparkleiter Dr. Nils Kramer und Hubert Winter, Stiftungsratsvorsitzender der Grafschafter Sparkassenstiftung, an. Alle Tierpark-Projekte, die von der Grafschafter Sparkassenstiftung in den vergangenen gut 25 Jahren gefördert wurden, sind Bestandteil dieser Führung. Der Start ist jeweils um 11 Uhr und 14 Uhr an der Zooschule.

Zu gewinnen gibt es auch etwas: Wer die Anzahl an Sparkassen-Schweinchen im Zoo richtig zählt, kann unter anderem eine Familien-Jahreskarte, Wertgutscheine für den Tierpark oder Tierpark-Wimmelbücher gewinnen.