Empfehlung - Am Nordhorner ZOB bald statt der Busse ein Stadthafen?

Nordhorn Der neue Bushaltepunkt am Bahnhof wird künftig wieder zum Knotenpunkt für den Busverkehr im Kreisgebiet, weil alle Busfahrpläne auf den Zugverkehr ausgerichtet werden. Damit verliert der in den 1980er-Jahren entstandene Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in der Innenstadt seine Bedeutung. „Frühzeitig“ will die Stadt nun darauf achten, dass diese zentral gelegene Fläche danach attraktiv genutzt wird. Planer und Investoren haben den ZOB schon länger als „letztes großes Filetstück im Stadtkern“ im Visier.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/am-nordhorner-zob-bald-statt-der-busse-ein-stadthafen-251048.html