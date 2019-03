Am Nordhorner Schweinemarkt rücken die Abrissbagger an

Am Nordhorner Schweinemarkt beginnt der Abriss des Geschäftshauses Zierleyn. Die Inhaberfamlilie Holm will das Gebäude bis Ende 2020 durch einen modernen Neubau ersetzen. Am Montag wurde der Bauzaun aufgestellt, am Dienstag sollen die Bagger anrücken.